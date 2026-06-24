Caseiro foi indiciado pelo feminicídio e pela ocultação do cadáver de Maria das GraçasGoverno de SP/Divulgação
Caseiro é preso após confessar assassinato de colega
Suspeito tinha feito um boletim de ocorrência registrando o desaparecimento de sua própria vítima
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MEC: queda do analfabetismo no Brasil é ligada a políticas na educação
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