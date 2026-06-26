PMDF e CBMDF atenderam à ocorrência - Reprodução / PCDF

PMDF e CBMDF atenderam à ocorrênciaReprodução / PCDF

Publicado 26/06/2026 09:38

Um motorista bateu em cinco veículos estacionados nesta quinta-feira (25), durante uma festa junina em Sol Nascente, no Distrito Federal. Um homem de 48 anos, que estava em um dos carros atingidos, ficou ferido.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista apresentava comportamento alterado e dirigia em alta velocidade. Ele fugiu antes da chegada das equipes de resgate ao local. No veículo, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam à ocorrência. O homem ferido estava consciente, mas reclamava de dores na região cervical. Ele foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) como evasão do local de acidente de trânsito.