Prêmio estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 33 milhões - Luciano Belford/Arquivo O Dia
Prêmio estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 33 milhõesLuciano Belford/Arquivo O Dia
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.026 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 2. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54
- 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.029,54 cada;
- 2.517 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 970,00 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 4, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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