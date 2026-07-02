Prêmio estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 33 milhões - Luciano Belford/Arquivo O Dia

Prêmio estimado para o próximo sorteio da Mega-Sena é de R$ 33 milhõesLuciano Belford/Arquivo O Dia

Publicado 02/07/2026 22:42

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.026 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 2. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.



Os números sorteados são: 14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54



- 40 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.029,54 cada;

- 2.517 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 970,00 cada



Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 4, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.