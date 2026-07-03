Documento enviado à Google mostra perfis com tutoriais para plataformas de apostas ilegaisPixabay
AGU notifica Google para remover perfis que promovem apostas ilegais
Objetivo é garantir que sejam cumpridas decisões do STF
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