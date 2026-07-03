Michel Brasil Saliba tinha 39 anos e estava na PF desde 2023 - Reprodução / Redes sociais

Michel Brasil Saliba tinha 39 anos e estava na PF desde 2023Reprodução / Redes sociais

Publicado 03/07/2026 13:01

Morreu, nesta sexta-feira (03), o delegado da Polícia Federal Michel Brasil Saliba, de 39 anos, em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Ele estava internado em estado grave após ser baleado por um policial militar durante uma operação na cidade.

Michel atuava em uma ação da PF contra um esquema de contrabando de mercadorias vindos de Miami nesta quinta-feira (02). Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra uma mulher, o delegado foi atingido por disparos de arma de fogo.

De acordo com a Brigada Militar - órgão equivalente à Polícia Militar do Rio Grande do Sul -, o autor dos tiros é o marido da investigada, um policial militar licenciado do serviço por motivos pessoais. Ele não teve a identidade revelada. Segundo a PF, outro agente também foi baleado e levado ao hospital, mas teve alta em seguida.

Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que recebeu a notícia da morte do delegado com "consternação" e expressou solidariedade à família da vítima.

"Recebi com consternação a notícia de que o Delegado de Polícia Federal Michel Brasil Saliba faleceu nesta sexta-feira em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, após ter sido baleado enquanto cumpria sua missão no dia anterior. Nossos Policiais Federais compõem uma das instituições mais admiradas e respeitadas pelos brasileiros, e uma perda desse tipo nos enche de tristeza. Aos amigos, colegas e familiares do Delegado Michel, quero expressar os meus sentimentos e a minha solidariedade", publicou o presidente.

A Polícia Federal decretou luto oficial de três dias e informou, em nota, que o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, participará das cerimônias de despedida do policial.

"Em razão do falecimento, o Diretor-Geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decretou luto oficial de três dias e acompanhará junto aos demais diretores da instituição os atos fúnebres, na cidade de Bagé/RS. A Polícia Federal manifesta suas condolências e solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de tristeza e consternação."

Michel Brasil Saliba era natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele estava na PF desde setembro de 2023 e ocupava, desde abril, a função de Chefe da Delegacia de Polícia Federal na cidade de Chuí. O velório do servidor acontece nesta sexta-feira, em sua cidade natal. Não há informações sobre o enterro.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci