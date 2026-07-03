Michele desabafou sobre o ocorrido nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Michele desabafou sobre o ocorrido nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 03/07/2026 10:20 | Atualizado 03/07/2026 10:24

Três alunos de uma escola da rede municipal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, foram suspensos após colocarem um caco de vidro dentro do copo de água de uma professora identificada como Michele Ramos.

Professora do 8º ano da EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, Michele desabafou nas redes sociais e contou que os alunos teriam colocado o vidro em seu copo durante a aula. O caso ocorreu na terça-feira (30).

Professora denuncia q aluno colocou vidro em seu copo de água durante aula: ‘Dor muito grande’

Caso ocorreu em uma escola da rede municipal de São José dos Campos,SP,30.

Isso é gravíssimo! Independentemente da idade do aluno, atitude assim coloca a vida de outra pessoa em risco. pic.twitter.com/DoAnjmNTz7 — Rose Carvalho Telles (@RoseCarvalhoTe1) July 2, 2026

"É uma dor muito grande. A sala viu o que estava acontecendo e ficaram de murmurinho ao invés de me falar o que tinha acontecido, o que ele tinha colocado. E ainda ficaram [falando]: 'Se eu fosse você, não beberia essa água, professora'", disse a professora aos prantos. Ela não chegou a beber a água.

"Que tipo de educação essas crianças estão recebendo em casa? Eu nem sei a quem recorrer, estou tendo que vir aqui no hospital por uma questão burocrática, porque eu só queria ir para minha casa e deitar em posição fetal. Não quero voltar a trabalhar hoje."

A Prefeitura de São José dos Campos informou que os três alunos estão suspensos até o fim do semestre. Um deles foi responsável por colocar o pedaço de vidro no copo da professora; outro encheu o copo com água e o entregou à docente; e o terceiro sabia da situação, mas não contou.

"A Prefeitura reforça que situações dessa natureza são tratadas com rigor, seguindo todos os protocolos de segurança e assistência previstos, com o objetivo de preservar a integridade física e emocional dos profissionais da rede municipal de ensino", destacou em nota.