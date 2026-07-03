Grupo apresentou cartelas diferentes das distribuídas pela quermesse - Reprodução / EPTV

Grupo apresentou cartelas diferentes das distribuídas pela quermesseReprodução / EPTV

Publicado 03/07/2026 09:18

Três pessoas foram presas em flagrante por tentar fraudar o bingo de uma quermesse com prêmio de R$ 3 mil, no município de Guatapará, no interior de São Paulo. Elas teriam apresentado cartelas adulteradas para receber o valor.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares atenderam à ocorrência após dois homens, de 50 e 32 anos, e uma mulher, de 45, afirmarem que venceram o jogo, mas apresentarem cartelas diferentes das distribuídas pela quermesse. O caso aconteceu no último domingo (28).

O trio teria anunciado a vitória ao mesmo tempo, o que levantou suspeita entre os presentes. Segundo testemunhas, a mulher fugiu do local durante a verificação das cartelas. Os organizadores constataram que os suspeitos não eram da cidade e não estavam no local ao longo do sorteio dos números.

Os envolvidos foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto. Aparelhos celulares e as cartelas do jogo ficaram apreendidos para serem submetidos à perícia.

O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa. Após passarem pela audiência de custódia, o grupo acabou solto. A investigação segue em andamento para apurar o ocorrido.