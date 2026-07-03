Grupo apresentou cartelas diferentes das distribuídas pela quermesseReprodução / EPTV
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Envolvidos apresentaram cartelas adulteradas e foram soltos após audiência de custódia
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