Defesa pede que Moraes afaste qualquer 'falta grave' no episódio da arma de Bolsonaro apreendida em blitzFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Em texto encaminhado a Moraes, advogados dizem que ex-presidente abre mão de arma
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