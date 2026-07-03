Segundo ex-governador, gravação mostra integrantes dos Três Poderes - Reprodução / Redes sociais

Segundo ex-governador, gravação mostra integrantes dos Três PoderesReprodução / Redes sociais

Publicado 03/07/2026 08:08

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) disse, nesta quinta-feira (2), que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não aparece na suposta gravação que ele possui das festas promovidas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Um dos episódios ficou conhecido como "noite das astronautas".

"Repito, em 12 minutos de uma gravação não aparece nenhuma imagem do senador Flávio Bolsonaro. Existem imagem de vários, deputados, alguns senadores, membros dos 3 poderes da República", escreveu em sua conta do X (antigo Twitter).

Peguem minhas palavras e examinem. Não há citação, não há nome algum. O dia da publicação foi 29 de Maio. Estramente voltou a circular após o jogo do Brasil com o Japão em milhares de páginas sem nenhum novidade sobre o que eu havia falado há mais de um mês. Em seguida a… pic.twitter.com/S3UKWDqBRH — Anthony Garotinho (@blogdogarotinho) July 2, 2026

Garotinho também afirmou que não compartilhará o vídeo enquanto ele estiver sob sigilo do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Enquanto o vídeo estiver na sala cofre do Supremo não farei divulgação e nem darei nomes. O que estou fazendo aqui é desmentir informações sobre nomes que não citei. Se André Mendonça tirar o sigilo, guardando a documentação que está na sala cofre do STF, eu divulgarei imeditamente."

O vídeo de Garotinho foi compartilhado, na segunda-feira (29), pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nas imagens, aparece a influenciadora Juliana Moreira Leite reagindo a um corte do podcast "Pode, Garotinho?".



Segundo o ex-governador, na "noite das astronautas", mulheres estrangeiras ficavam nuas e usavam um capacete espacial. Deputados, governadores, secretários e senadores escolhiam as acompanhantes ao levantar a viseira do equipamento, afirma o ex-governador. Segundo ele, "homens que defendem a família" estariam entre os participantes.



Ele afirma que as mulheres eram estrangeiras - "muito altas e muito brancas, parecem ucranianas ou russas" - e teriam sido contratadas justamente para não entender português. "As mulheres não sabiam o que os homens estavam falando nem podiam saber", disse. O vídeo citado por Garotinho, no entanto, ainda não foi divulgado e não tem autenticidade verificada.

*Com informações do Estadão Conteúdo