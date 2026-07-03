Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local - Reprodução / Google Street View

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no localReprodução / Google Street View

Publicado 03/07/2026 11:36

Um homem não identificado foi assassinado com 14 tiros na noite desta quinta-feira (2), dentro de uma igreja evangélica na Praça Pingo d’Água, em Maceió, Alagoas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para averiguar uma denúncia de homicídio na região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem morto.

A esposa da vítima, que estava no local, informou que ele foi atingido por 14 disparos de arma de fogo na cabeça. Ela também disse que o homem possuía passagem pela polícia por roubo e tinha um mandado de prisão em aberto.

Ela contou que conversava com o pastor quando três indivíduos armados chegaram a pé e efetuaram os disparos. Para escapar do ataque, a vítima entrou no templo evangélico, mas morreu no local.

Equipes dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML), além de agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e iniciar as investigações.