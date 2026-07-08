Tarcísio de Freitas criticou políticos brasileiros nesta quarta durante evento fechado com pré-candidatos do RepublicanosMarcelo Camargo/Agência Brasil
Tarcísio critica Tebet e Marina por se candidatarem em SP
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