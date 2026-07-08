Agentes permaneceram na residência entre 7h e 8h30 e não fizeram nenhuma apreensão, aponta relatórioBruno Peres / Agência Brasil
PF não encontra armas após cumprir busca na casa de Bolsonaro
Dois dos seis artefatos do ex-presidente não foram entregues porque não foram localizados, diz corporação
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