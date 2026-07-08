Ronaldo Caiado disse que Lula 'não sabe' do potencial brasileiroDivulgação / CNC
Caiado diz que pedido de Flávio para adiar tarifaço é 'inaceitável'
Senador defendeu que taxa de 25% sobre produtos fosse aplicada depois das eleições presidenciais
Governo determina expulsão de russo preso por suposta espionagem
Sergey vivia no País há mais de 15 anos e está detido em Brasília desde 2022
Relatório parcial aponta falhas de pilotos, Voepass e Anac em acidente
Negligência em manutenções e 'distração' da tripulação teriam causado queda de avião em Vinhedo
Justiça manda liberar preso por sumiço de câmera na morte em rope jump
Além do homem, outro integrante do grupo envolvido no caso foi solto
MP que transfere verba das bets à Polícia Federal passa no Senado
Orçamento será ampliado em R$ 200 milhões ainda em 2026
Tarcísio critica Tebet e Marina por se candidatarem em SP
Governador foca em ex-ministras que lideram disputa no Senado e ataca Haddad por impostos
CCJ aprova texto que extingue aposentadoria compulsória no Judiciário
Punição é aplicada para magistrados e membros do Ministério Público que cometem infrações no exercício do cargo
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