MP estabelece que, como regra geral, 3% da arrecadação das apostas serão direcionados à Polícia FederalDivulgação/PF
MP que transfere verba das bets à Polícia Federal passa no Senado
Orçamento será ampliado em R$ 200 milhões ainda em 2026
MP que transfere verba das bets à Polícia Federal passa no Senado
Orçamento será ampliado em R$ 200 milhões ainda em 2026
Tarcísio critica Tebet e Marina por se candidatarem em SP
Governador foca em ex-ministras que lideram disputa no Senado e ataca Haddad por impostos
CCJ aprova texto que extingue aposentadoria compulsória no Judiciário
Punição é aplicada para magistrados e membros do Ministério Público que cometem infrações no exercício do cargo
Defensoria recorre ao STF para reduzir pena de Eduardo Bolsonaro
Recurso também argumenta que o Código Penal e jurisprudências do STJ preveem a confissão como circunstância atenuante
Motta e Aécio discutem urgência de projeto sobre propaganda de bets
Texto restringe a publicidade de apostas online em veículos de comunicação de massa no País
PF não encontra armas após cumprir busca na casa de Bolsonaro
Dois dos seis artefatos do ex-presidente não foram entregues porque não foram localizados, diz corporação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.