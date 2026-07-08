Jovem de 21 anos perdeu a vida ao ser lançada sem corda em salto de rope jump em LimeiraRedes sociais / Reprodução
Justiça manda liberar preso por sumiço de câmera na morte em rope jump
Além do homem, outro integrante do grupo envolvido no caso foi solto
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Defensoria recorre ao STF para reduzir pena de Eduardo Bolsonaro
Recurso também argumenta que o Código Penal e jurisprudências do STJ preveem a confissão como circunstância atenuante
Motta e Aécio discutem urgência de projeto sobre propaganda de bets
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