Flávio Bolsonaro disse que operação foi 'cortina de fumaça'Reprodução / Youtube
"Para a surpresa de todos, hoje [quarta-feira] pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado. Uma busca minuciosa. Reviraram tudo", declarou, em transmissão em seu canal no YouTube.
Flávio afirmou que a Polícia Federal não encontrou "nada" das armas. "Foi uma busca muito minuciosa. Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca e procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos ... E por óbvio, não tinha absolutamente nada de errado", disse, referendo-se à Laurinha, filha de Jair e Michelle Bolsonaro.
Flávio afirmou que a operação foi uma tentativa de criar uma "cortina de fumaça" para desviar a atenção de sua atuação nos Estados Unidos. Ele chegou ao país no domingo, 5, e participou na terça-feira, 7, de uma audiência promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), em Washington, para debater as tarifas norte-americanas a produtos brasileiros.
Flávio Bolsonaro afirmou que os advogados do pai têm informado o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sobre as armas que possui e que "não há mais boa-fé" do magistrado. Segundo o senador, a operação desta quarta foi uma tentativa de Moraes de saber se a defesa de Bolsonaro "está mentindo".
Flávio deve voltar ao Brasil nos próximos dias para participar na sexta-feira, 10, de evento de apoio à pré-candidatura de André Fernandes (PL) no Ceará.
Operação na casa de Jair Bolsonaro
A diligência ocorreu após Bolsonaro ter entregado as oito armas registradas em seu nome, depois que uma delas foi apreendida em uma blitz no Distrito Federal, em junho, fato que levou o Exército a encaminhar todo o arsenal do ex-presidente à Polícia Federal.
Para verificar se havia ainda outras armas na residência, Moraes determinou essa busca e apreensão. A informação foi divulgada pela própria defesa do ex-presidente após o cumprimento do mandado. Um dos advogados, João Henrique Freitas, afirmou que nada foi encontrado nem apreendido na ação.
"O mandado buscava armas, munições, acessórios e documentos de registro. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas. É lamentável que um ex-presidente da República ainda seja submetido a esse tipo de ação", afirmou.
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