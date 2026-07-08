Homem caiu em cova de quatro metros de profundidade - Divulgação / CBMMG

Homem caiu em cova de quatro metros de profundidade Divulgação / CBMMG

Publicado 08/07/2026 10:21

Um coveiro de 68 anos precisou ser resgatado após cair em buraco de cerca de quatro metros de profundidade. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (7), durante um sepultamento no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O homem, que não teve a identidade revelada, ficou inconsciente após a queda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares tiveram que utilizar técnicas de rapel para acessar a cova. Para fazer o salvamento, a vítima foi colocada numa prancha de resgate para ser içada.

Ainda segundo os bombeiros, o coveiro apresentava sinais vitais dentro da normalidade, mas teve um corte contuso (lesão que combina o impacto de uma pancada com um corte na pele). Por causa do ferimento, o homem seguiu para o Hospital João XXIII, também na capital mineira. Não se sabe seu estado de saúde atual.

Bombeiros tiveram que usar técnica de rapel para resgatar coveiro Divulgação / CBMMG

Em nota, o Grupo Zelo, administrador do cemitério Parque da Colina, afirmou que acompanha a recuperação do funcionário e apura as circunstâncias da queda.

"O Grupo Zelo informa que um colaborador esteve envolvido em uma ocorrência durante o exercício de suas atividades e está recebendo toda a assistência necessária, assim como seus familiares. A empresa acompanha sua recuperação, apura as circunstâncias do ocorrido e adotará as medidas cabíveis para reforçar as ações de segurança e prevenir situações semelhantes, mantendo seu compromisso com a proteção e o bem-estar de seus colaboradores", diz o comunicado.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci