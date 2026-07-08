Acidente ocorreu no sentido Sete Lagoas, e o congestionamento chega a cerca de três quilômetros - Reprodução / Redes sociais

Acidente ocorreu no sentido Sete Lagoas, e o congestionamento chega a cerca de três quilômetrosReprodução / Redes sociais

Publicado 08/07/2026 09:18

Um ônibus de transporte coletivo de Ribeirão das Neves, da linha 319 (Veneza-Lagoinha), tombou nesta quarta-feira (8) na BR-040, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Cerca de 20 passageiros ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a corporação foi acionada por volta das 5h45, quando ocorreu o acidente. O motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle da direção do veículo. As informações são do jornal "Estado de Minas".



O acidente ocorreu no sentido Sete Lagoas, e o congestionamento chega a cerca de três quilômetros.

A reportagem entrou em contato com a PRF, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue aberto.