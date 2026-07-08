Equipe conseguiu conduzi-lo até o solo com segurança - Reprodução / Redes sociais

Equipe conseguiu conduzi-lo até o solo com segurançaReprodução / Redes sociais

Publicado 08/07/2026 10:08

Um homem, de 38 anos, foi resgatado, nesta terça-feira (7), após permanecer no topo de uma torre de telefonia de aproximadamente 40 metros de altura, em Rochedo de Minas, na Zona da Mata Mineira. A operação durou cerca de cinco horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem apresentava comportamento compatível com um quadro de crise psiquiátrica. Quando a equipe chegou ao local, ele estava na parte alta da estrutura e não conseguia retornar com segurança. Os bombeiros conversaram com ele durante horas, até que a equipe precisou realizar a retirada assistida.

Após as equipes conseguirem conduzi-lo até o solo com segurança, ele foi atendido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) de São João Nepomuceno. Em seguida, ele seguiu para o hospital para avaliação e tratamento especializado.

