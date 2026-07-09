Vítima estava internada em estado gravíssimo no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre - Reprodução / Google Street View

Vítima estava internada em estado gravíssimo no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto AlegreReprodução / Google Street View

Publicado 09/07/2026 09:40

Um menino, de 3 anos, morreu, nesta quinta-feira (9), após ter sido espancado pelo próprio pai por não ter dado "bom dia", em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O homem, um missionário norte-americano de 33 anos, confessou o crime e está preso desde domingo (5).

Segundo a Polícia Civil, o agressor confessou o crime e disse que a agressão ocorreu porque o filho não teria lhe dado "bom dia". O homem relatou ter desferido socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do filho contra o chão.

A vítima estava internada em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. O próprio agressor encaminhou o menino ao local.

Ao perceberem as múltiplas lesões, os médicos acionaram o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O missionário acabou preso em flagrante. Devido à gravidade dos ferimentos, o menino seguiu para Porto Alegre.

A Polícia Civil informou que, de acordo com os registros, outros três filhos do casal, de 5, 7 e 9 anos, também teriam sido vítimas de agressões semelhantes. Por determinação do Conselho Tutelar, as crianças foram encaminhadas para acolhimento institucional. A polícia também apura episódios de violência doméstica contra a mulher do agressor.

As identidades das crianças e dos envolvidos não foram divulgadas.