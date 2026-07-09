Câmeras de segurança registraram o momento da agressãoReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Um homem foi flagrado chutando a própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem chuta a criança, que cai no chão. Uma pessoa tenta intervir, mas é afastada pelo agressor. Outra criança, um pouco mais velha, acompanhava o homem e a vítima. O caso aconteceu no último domingo (5).
Segundo o delegado Anderson Andrei Grosso, a Polícia Civil instaurou um inquérito e iniciou as primeiras diligências. A criança já foi identificada, e os familiares prestaram depoimento. A polícia também solicitou uma medida protetiva em favor da mãe da menina e da própria vítima, além da realização de um exame de lesão corporal.
"A diligência segue, agora com a coleta de outras informações, mais imagens devem ser coletadas nas próximas horas para a completa elucidação desse fato", disse o delegado nesta quarta-feira (8).
 
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Câmeras de segurança registraram o momento da agressão
Câmeras de segurança registraram o momento da agressão