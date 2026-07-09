Câmeras de segurança registraram o momento da agressão - Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momento da agressãoReprodução / Redes sociais

Publicado 09/07/2026 08:35

Um homem foi flagrado chutando a própria filha, de 3 anos, em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Câmeras de segurança registraram o momento da agressão.

REVOLTANTE : Um caso brutal de vi0lêncîa infant... chocou o Paraná e o Brasil esta semana.

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um homem desfere um chute violento no rosto de sua própria filha, uma bebê de apenas 3 anos de idade, no bairro Industrial, em… pic.twitter.com/Z8jP889dta — Diego mello (@hdiegorj) July 9, 2026

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem chuta a criança, que cai no chão. Uma pessoa tenta intervir, mas é afastada pelo agressor. Outra criança, um pouco mais velha, acompanhava o homem e a vítima. O caso aconteceu no último domingo (5).

Segundo o delegado Anderson Andrei Grosso, a Polícia Civil instaurou um inquérito e iniciou as primeiras diligências. A criança já foi identificada, e os familiares prestaram depoimento. A polícia também solicitou uma medida protetiva em favor da mãe da menina e da própria vítima, além da realização de um exame de lesão corporal.

"A diligência segue, agora com a coleta de outras informações, mais imagens devem ser coletadas nas próximas horas para a completa elucidação desse fato", disse o delegado nesta quarta-feira (8).