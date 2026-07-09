Aposta ganhadora foi feita em uma casa lotérica da cidade mineira de Divinópolis - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aposta ganhadora foi feita em uma casa lotérica da cidade mineira de DivinópolisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/07/2026 22:00

Uma apostador de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira, 9, e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.



Os números sorteados são: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59



- 39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada;

- 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado, 11, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.