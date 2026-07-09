Flávio deu a declaração ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos após viagem aos EUA nesta quintaRoque de Sá / Agência Senado
Flávio diz aguardar Michelle em campanha: 'Esperando o tempo dela'
Senador vive momento de crise após ex-primeira-dama publicar vídeo em que relatou ter sido 'humilhada' pelo enteado
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Oposição a Celina Leão pede que Justiça derrube aporte ao BRB
Partidos protocoloaram uma ADI alegando que o empréstimo de R$ 6,6 bilhões para o banco viola uma série de leis
Chances do El Niño ser 'muito forte' no final de 2026 chegam a 81%
Segundo a NOAA, esse pode ser o maior registro do fenomeno climático desde 1950, ano em que começaram a ser feitas as medições
PF mira empresário suspeito de intimidar jornalistas no caso Master
De acordo com as investigações, trabalho era realizado por influenciadores contratados
Durigan anuncia novas regras para publicidade de apostas no País
Duas portarias que endurecem o tema serão publicadas nesta sexta (10)
MP propõe ação contra Virginia e Blaze por publicidade enganosa
Processo aponta indícios de práticas abusivas além de retenção sistemática de valores dos apostadores