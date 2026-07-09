Fenômeno climático tem ainda 97% de chance de perdurar até os meses de março a junho de 2027Fernando Frazão / Agência Brasil
Chances do El Niño ser 'muito forte' no final de 2026 chegam a 81%
Segundo a NOAA, esse pode ser o maior registro do fenomeno climático desde 1950, ano em que começaram a ser feitas as medições
Sorteio de prêmio acumulado da Mega-Sena tem um acertador
Ganhador vai embolsar R$ 43 milhões
Renan Santos chama Flávio Bolsonaro de 'criminoso'
Pré-candidato à Presidência citou a proximidade do senador com o ex-prefeito de Belford Roxo, no Rio, preso com um fuzil de uso restrito
Menor de 16 anos tem garantido assento ao lado de responsável em voos
Resolução impede cobrança de taxa adicional para acomodação
Flávio diz aguardar Michelle em campanha: 'Esperando o tempo dela'
Senador vive momento de crise após ex-primeira-dama publicar vídeo em que relatou ter sido 'humilhada' pelo enteado
Oposição a Celina Leão pede que Justiça derrube aporte ao BRB
Partidos protocoloaram uma ADI alegando que o empréstimo de R$ 6,6 bilhões para o banco viola uma série de leis
Chances do El Niño ser 'muito forte' no final de 2026 chegam a 81%
Segundo a NOAA, esse pode ser o maior registro do fenomeno climático desde 1950, ano em que começaram a ser feitas as medições