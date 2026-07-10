Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros localizaram a vítima - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros localizaram a vítimaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 10/07/2026 09:06

Uma mulher de 71 anos foi resgatada, na quarta-feira (8), em uma ribanceira de 200 metros após ser vítima de um sequestro em Biguaçu, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros localizaram a vítima.

O homem informou o local onde a mulher estava após confessar o crime. De acordo com a polícia, os dois haviam se conhecido no dia anterior, durante um baile, e marcaram um encontro. Ele roubou o carro da vítima e a deixou na ribanceira.

Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) localizaram o criminoso por meio do carro da vítima, que estava em Joinville. Ele confessou o crime e acabou preso por sequestro e roubo.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada.