Alckmin destaca potencial das reservas nacionais de terras rarasArquivo / Paulo Pinto / Agência Brasil
"O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e pode trazer boas notícias, porque só temos estudado com profundidade 30% do território", declarou Alckmin. "O projeto de lei vai trazer o marco regulatório, instrumentos de controle, financiamento. Uma contribuição relevante para o nosso país; daí a importância da urgência desse trabalho", reforçou.
A fala ocorreu durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros, representantes do setor e especialistas. As chamadas terras raras estão dentro da categoria de minerais críticos e estratégicos. Logo, o projeto de lei já abarca essas três classificações no setor minerário.
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