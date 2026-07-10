Identificação da falsificação do Mounjaro partiu da própria farmacêutica detentora do registro do medicamentoDivulgação
Anvisa determina apreensão de lotes falsificados de Mounjaro
Fraudes variam desde o uso de numeração não reconhecida pelo fabricante até dispositivo de aplicação diferente do original
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Alckmin defende marco legal para impulsionar setor mineral
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