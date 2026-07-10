Resultado da primeira chamada do Prouni será divulgado em 15 de julhoMarcelo Camargo / Agência Brasil
A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais – que cobrem 100% do valor da mensalidade – e parciais – 50% do valor da mensalidade – em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em 879 instituições privadas de ensino superior.
Inscrições online
O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou àquelas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.
Quem pode se inscrever
Os candidatos precisam atender a pelo menos uma das seguintes condições:
- ter feito o ensino médio integralmente em escola da rede pública;
- ter feito o ensino médio como bolsista integral ou bolsista parcial em instituição privada;
- ter mesclado o ensino médio entre escola pública e privada.
- ser uma pessoa com deficiência como previsto na legislação;
- ser professor ativo da rede pública de ensino que queira cursar licenciatura ou pedagogia. Para esses docentes, não é exigido o limite de renda que se aplica aos demais candidatos.
Quem participou do Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes mesmo de concluir o ensino médio, não pode se inscrever no Prouni 2026.
Além disso, é necessário que todos os inscritos fiquem atentos aos critérios de renda exigidos para a obtenção da bolsa. Para as bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até 1,5 salário mínimo. Para bolsas parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade, a renda familiar bruta mensal por pessoa é de até três salários mínimos.
Classificação
A classificação ainda observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição pelo candidato, por curso, turno, local de oferta e instituição, além de considerar se o candidato concorre em ampla concorrência ou às bolsas destinadas à implementação de políticas afirmativas.
Resultado
Depois disso, os selecionados na primeira chamada precisam comprovar as informações de 15 a 24 de julho. Os da segunda chamada deverão confirmar entre os dias 5 e 14 de agosto.
Confira abaixo o cronograma oficial do Prouni 2026/2:
- inscrições: 7 a 10 de julho;
- resultado 1ª chamada: 15 de julho;
- resultado 2ª chamada: 5 de agosto;
- lista de espera: 26 e 27 de agosto;
- resultado lista de Espera: 1º de setembro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.