Equipes tiveram que arrombar apartamento para resgatar criança - Reprodução / Instagram

Equipes tiveram que arrombar apartamento para resgatar criançaReprodução / Instagram

Publicado 10/07/2026 11:17

Um menino foi resgatado após ser deixado sozinho em casa, nesta quinta-feira (9), em Goiânia, Goiás. O caso aconteceu no bairro Setor Faiçalville, no dia em que a criança completou 10 anos de idade.

Segundo o conselheiro tutelar José Roberto Silva, o menino, que possui diabetes tipo 1, era deixado trancando dentro de seu quarto durante o período em que a mãe saía para trabalhar, todos os dias. Ele não tinha acesso a banheiro, comida ou água.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma conversa do menino com a equipe de resgate. A partir da janela do apartamento, ele conta que só havia comido bolachas durante o dia e que tinha que urinar uma garrafa. Em determinado momento, a criança alega sentir sede, e uma garrafa d'água é içada ao quarto.

A criança só foi retirada depois que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar arrombaram o imóvel. Imagens do interior do apartamento expõem que o local estava em condições insalubres, com um grande acumulo de lixo e sujeira, além de objetos espalhados.

Segundo a PM, a mãe, que não teve a identidade revelada, voltou à residência durante a ocorrência. Ela foi encaminhada para uma delegacia e acabou presa em flagrante por abandono de incapaz.

Depois do resgate, o menino seguiu para atendimento médico na região e, posteriormente, para uma unidade hospitalar especializada, onde está sob observação.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci