Declaração foi feita em uma entrevista para um podcast sobre a vida da ex-primeira-dama - AFP

Declaração foi feita em uma entrevista para um podcast sobre a vida da ex-primeira-damaAFP

Publicado 10/07/2026 10:32 | Atualizado 10/07/2026 13:34

O deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, afirmou que Michelle Bolsonaro ensinou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a beijar na boca. A declaração foi feita em uma entrevista para um podcast sobre a vida da ex-primeira-dama, em episódio lançado nesta quinta-feira (9).



"Eu só vou dar uma palinha de que ela falou que ele não sabia beijar. E quem ensinou ele a beijar foi ela. Falou: 'Você beija mal pra caramba', no primeiro beijo", contou o parlamentar.



O relato foi feito no podcast “Michelle”, do Uol. O deputado foi entrevistado no primeiro episódio e sugeriu que fosse abordado o início do relacionamento entre os dois.



"Ela ficou dando aula para ele aprender a beijar na boca, porque ele não sabia. Ela foi perseverante", afirmou o deputado.