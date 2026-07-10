Declaração foi feita em uma entrevista para um podcast sobre a vida da ex-primeira-damaAFP
"Eu só vou dar uma palinha de que ela falou que ele não sabia beijar. E quem ensinou ele a beijar foi ela. Falou: 'Você beija mal pra caramba', no primeiro beijo", contou o parlamentar.
O relato foi feito no podcast “Michelle”, do Uol. O deputado foi entrevistado no primeiro episódio e sugeriu que fosse abordado o início do relacionamento entre os dois.
"Ela ficou dando aula para ele aprender a beijar na boca, porque ele não sabia. Ela foi perseverante", afirmou o deputado.
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