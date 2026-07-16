Uma fase anterior da operação havia sido realizada em 2025, quando a prova foi aplicada pela primeira vezArquivo / Agência Brasil
Polícia Federal faz operação contra fraudes no Enamed
Agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão
Polícia Federal faz operação contra fraudes no Enamed
Agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão
TSE se une a empresas de tecnologia para prevenir riscos nas eleições
Representando a Corte, o ministro Nunes Marques assinou memorandos com mais sete plataformas digitais
Tarifaço: Fachin diz que STF exercerá suas funções sem 'pressão externa'
Presidente do Supremo afirma que a Corte se baseia na Constituição Federal
Pré-candidatos à Presidência reagem a novo tarifaço dos EUA
Enquanto Flávio e Zema culpam Lula, Caiado e Renan criticaram a atuação dos 'Bolsonaros' no país norte-americano
'Spray de pimenta para mulher é medida paliativa', diz promotora
Aprovado pelo Congresso, o PL que autoriza a compra, venda e posse do produto segue para sanção do presidente Lula
SP confirma primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026
Segundo a SAA, doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana