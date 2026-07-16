A IAAP é uma forma de gripe aviária que provoca doença grave e alta mortalidade em avesÉrica Martin / Agência O Dia
SP confirma primeiro caso de gripe aviária em ave silvestre em 2026
Segundo a SAA, doença foi diagnosticada em uma irerê que havia sido resgatada em uma área urbana
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Aviso de perigo potencial prevê ventos de até 60 km/h, falta de energia e danos pontuais em estruturas