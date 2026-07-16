Segundo Inmet, durante vigência do aviso, há possibilidade de queda de galhos de árvoresTânia Rêgo / Agência Brasil
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Aviso de perigo potencial prevê ventos de até 60 km/h, falta de energia e danos pontuais em estruturas
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