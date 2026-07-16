Boulos deu declaração durante discurso realizado em Salvador, na inauguração de um programa do PT Reprodução / Youtube

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Alexia Gomes
O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, afirmou, na quarta-feira (15), que o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) representará os interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de outubro.
"Vocês acham difícil enfrentar o filho de Bolsonaro. Se fosse só ele no jogo, seria tranquilo. Mas quem quer impedir Lula de ganhar a eleição é Trump, porque é ele quem está de olho nos minerais e nas riquezas do Brasil", disse Boulos, durante um discurso realizado em Salvador, na inauguração do programa do PT intitulado Comitês Populares de Luta.
A manifestação de Boulos ocorre após os Estados Unidos confirmarem a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros, com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana. O tarifaço, como ficou conhecido, será fundamentado em uma investigação conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR).
Durante o evento, ao lado de Boulos, estavam o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); Jaques Wagner, ex-líder do governo no Senado e um dos investigados pela Polícia Federal por suposto envolvimento no caso do Banco Master; e Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil de Lula.
Nesta quarta-feira, o governo brasileiro divulgou uma nota em resposta ao anúncio dos Estados Unidos sobre a aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.