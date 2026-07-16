Boulos deu declaração durante discurso realizado em Salvador, na inauguração de um programa do PT Reprodução / Youtube
Boulos diz que Flávio Bolsonaro defenderá interesses de Trump
Manifestação ocorre após os EUA confirmarem a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros
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Flávio Bolsonaro diz que 'não tem relação' com Michelle
Senador afirmou que não irá 'pressionar' ex-primeira-dama por apoio
Flávio minimiza registro com 'Sicário': 'Tiro foto com todo mundo'
Imagem mostra senador ao lado do homem de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro
Moraes dá 5 dias para PGR opinar se Bolsonaro descumpriu cautelar em carta
Despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira
Flávio diz que STF quer agir como TSE e interferir na eleição
Estratégia lembra o pai, Jair Bolsonaro, que costumava atacar os tribunais
Bolsonaro não sabia que Flávio divulgaria carta, diz defesa ao STF
Documento foi enviado em resposta ao ministro da Corte Alexandre de Moraes
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