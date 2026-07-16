Boulos deu declaração durante discurso realizado em Salvador, na inauguração de um programa do PT - Reprodução / Youtube

Boulos deu declaração durante discurso realizado em Salvador, na inauguração de um programa do PT Reprodução / Youtube

Publicado 16/07/2026 08:53

O ministro Guilherme Boulos, titular da Secretaria-Geral da Presidência da República, afirmou, na quarta-feira (15), que o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) representará os interesses do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de outubro.

"Vocês acham difícil enfrentar o filho de Bolsonaro. Se fosse só ele no jogo, seria tranquilo. Mas quem quer impedir Lula de ganhar a eleição é Trump, porque é ele quem está de olho nos minerais e nas riquezas do Brasil", disse Boulos, durante um discurso realizado em Salvador, na inauguração do programa do PT intitulado Comitês Populares de Luta.

Durante o evento, ao lado de Boulos, estavam o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT); Jaques Wagner, ex-líder do governo no Senado e um dos investigados pela Polícia Federal por suposto envolvimento no caso do Banco Master; e Rui Costa (PT), ex-ministro da Casa Civil de Lula.