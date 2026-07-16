Foto de Flávio Bolsonaro com 'Sicário' teria sido tirada em 2022, em um hotel na Zona Sul do Rio - Reprodução

Foto de Flávio Bolsonaro com 'Sicário' teria sido tirada em 2022, em um hotel na Zona Sul do RioReprodução

Publicado 16/07/2026 08:13

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para minimizar a divulgação de uma foto com Luiz Phillipi Mourão, o "Sicário", chefe da milícia privada de Daniel Vorcaro . O pré-candidato à Presidência questionou a autenticidade do registro e alegou não conhecer o funcionário do banqueiro.

A imagem foi publicada no início da tarde desta terça-feira pelo ICL Notícias, e mostra Flávio sorrindo, sem camisa, ao lado de Sicário, que faz o sinal de uma arma com a mão. Segundo o portal de notícias, a foto teria sido tirada em 2022, em um hotel da Zona Sul do Rio. O ICL afirma que submeteu o registro a cinco detectores de inteligência artificial e assegura que não há indícios de manipulação.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro levanta dúvidas sobre a veracidade da foto, que atribui a "blogs de esquerda".

"Alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade", diz Flávio.

O senador negou ter proximidade com Sicário e alegou que tira fotos com "todo mundo que pede" e, por isso, não tem "como saber" quem é a pessoa com que está sendo fotografado.

"Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque, graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto. (...) Eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que tá tirando foto comigo", defende o filho de Bolsonaro.

Mais uma narrativa pra gente derrubar. Foto eu faço com qualquer pessoa que pedir, só não faço com o Lula!



Talkey?! pic.twitter.com/ForQOrPtdg — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2026

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, era um dos homens de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo investigação da Polícia Federal, Mourão seria o responsável por obter informações sigilosas, monitorar adversários e neutralizar situações sensíveis aos interesses do banqueiro.

Sicário morreu em março, em um hospital de Belo Horizonte. Ele foi levado à unidade após ter sido encontrado desacordado na cela da Superintendência da PF em Minas, onde estava preso. Segundo a corporação, Luiz Phillipi cometeu suicídio

Ainda no vídeo de defesa, Flávio teceu críticas ao presidente Lula (PT) por ter se encontrado com a influenciadora Deolane Bezerra, atualmente presa por lavar dinheiro para a facção criminosa PCC.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci