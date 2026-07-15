Alexandre de Moraes proibiu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias AFP
Moraes dá 5 dias para PGR opinar se Bolsonaro descumpriu cautelar em carta
Despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira
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Flávio diz que STF quer agir como TSE e interferir na eleição
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Bolsonaro não sabia que Flávio divulgaria carta, diz defesa ao STF
Documento foi enviado em resposta ao ministro da Corte Alexandre de Moraes
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Dino intima partidos a explicar controle de emendas parlamentares
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