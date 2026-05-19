Flávio garantiu que todo contato entre os dois foi feito 'exclusivamente' para tratar questões do filme - Arquivo / AFP

Flávio garantiu que todo contato entre os dois foi feito 'exclusivamente' para tratar questões do filmeArquivo / AFP

Publicado 19/05/2026 14:18

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) confirmou, nesta terça-feira (19), que visitou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro em 2025, após ele ter sido preso pela primeira vez no âmbito da operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras e outros crimes relacionados ao Banco Master.

"Estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico. Ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse ciente de que a situação era muito grave, eu teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco", declarou Flávio a jornalistas.

A informação foi divulgada pelo site "Metrópoles" antes da confirmação do parlamentar.

Flávio também garantiu que todo contato entre os dois foi feito “exclusivamente” para tratar questões do filme. "Estou bastante tranquilo, bastante calmo em reafirmar que qualquer relação minha com o Vorcaro foi única e exclusivamente por causa de um filme do meu pai."

Na última semana, o site "Intercept Brasil" revelou mensagens entre Flávio e Vorcaro, nas quais o senador pede dinheiro ao empresário para custear despesas do filme Dark Horse, que retrata a vida de Jair Bolsonaro. Segundo o site, a contribuição seria equivalente a US$ 24 milhões e já teriam sido feitos pagamentos até 2025 no valor de US$ 10 milhões.

Vorcaro havia sido preso preventivamente em 17 de novembro, no Aeroporto de Guarulhos, quando embarcava para Dubai em um jatinho particular. Em 29 de novembro, ele foi autorizado a cumprir prisão domiciliar.

Já no dia 4 de março, o banqueiro voltou a ser detido por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após as investigações indicarem uma possível tentativa de obstrução da Justiça por um grupo associado a Vorcaro.

Até o momento, a Polícia Federal não realizou nenhuma diligência nem abriu investigação para apurar esses fatos específicos envolvendo Flávio.

Defende Campos Neto



Flávio ainda defendeu o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto sobre uma possível omissão na supervisão da autarquia no caso Master.



Segundo Flávio Bolsonaro, "o próprio presidente da República, Lula [Luiz Inácio Lula da Silva], dizendo para ele Vorcaro aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que, com o Gabriel Galípolo presente naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam".



"Uma prova de que o Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master", continuou.

*Com informações do Estadão Conteúdo