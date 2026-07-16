Jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 30 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
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Boulos diz que Flávio Bolsonaro defenderá interesses de Trump
Manifestação ocorre após os EUA confirmarem a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros
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Despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira
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