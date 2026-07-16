Irupê Teixeira Rodrigues morre aos 82 anosReprodução do Instagram
Morre ex-integrante da banda Raça Negra
Artista enfrentou problemas de saúde nos últimos meses
'Temos um governo analógico, o presidente não usa celular', diz Flávio
Senador também afirmou que Lula acha que a inteligência artificial 'só serve para manipular vídeos e fotos'
Polícia Federal faz operação contra fraudes no Enamed
Agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão
TSE se une a empresas de tecnologia para prevenir riscos nas eleições
Representando a Corte, o ministro Nunes Marques assinou memorandos com mais sete plataformas digitais
Tarifaço: Fachin diz que STF exercerá suas funções sem 'pressão externa'
Presidente do Supremo afirma que a Corte se baseia na Constituição Federal
Pré-candidatos à Presidência reagem a novo tarifaço dos EUA
Enquanto Flávio e Zema culpam Lula, Caiado e Renan criticaram a atuação dos 'Bolsonaros' no país norte-americano
'Spray de pimenta para mulher é medida paliativa', diz promotora
Aprovado pelo Congresso, o PL que autoriza a compra, venda e posse do produto segue para sanção do presidente Lula