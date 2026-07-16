Irupê Teixeira Rodrigues morre aos 82 anos - Reprodução do Instagram

Irupê Teixeira Rodrigues morre aos 82 anosReprodução do Instagram

Publicado 16/07/2026 10:11

Rio - Conhecido por trabalhos no Raça Negra e no grupo The Jordans, o multi-instrumentista e maestro Irupê Teixeira Rodrigues morreu aos 82 anos, nesta terça-feira (14), em São Paulo. A notícia foi confirmada pela mulher dele, a cantora Maria Cecilia Rocha, conhecida como Cissa, por meio do Facebook.

"Meu amor descansou", escreveu. A cerimônia de despedida do artista aconteceu no Crematório Vila Alpina, nesta quarta-feira (15).

Irupê enfrentava alguns problemas de saúde nos últimos meses. Ele foi internado, em maio, com pneumonia, mas também estava em observação tanto dos pulmões, como dos rins e uma alergia crônica. No dia 8 de julho, o músico passou por uma diálise, tratamento que substitui as funções dos rins quando estes não conseguem mais filtrar o sangue adequadamente. Nesta terça, o artista faleceu.

Nascido em Presidente Epitácio (SP), Irupê, que tocava saxofone, flauta, trompete e tuba, ganhou notoriedade nacional ao integrar o grupo The Jordans, na década de 1960. Com a banda, dona de sucessos como "Blue Star" e "Tema de Lara", ele realizou turnês internacionais, além de conhecer John Lennon e Ringo Starr, dos Beatles, em Londres. As atividades da banda se encerraram em 1974.

No início dos anos 1990, o artista ingressou no Raça Negra e moldou a identidade do pagode romântico no Brasil ao introduzir arranjos de metais e solos de saxofone nas músicas.

Ao longo da trajetória profissional, Irupê também colaborou com outros nomes da música, como Sergio Reis, Ronnie Von e a dupla Leandro & Leonardo, e foi um dos fundadores da Abramus (Associação Brasileira de Música e Artes).