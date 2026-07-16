Caso foi registrado no 78° Distrito Policial (DP), no Jardins - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado no 78° Distrito Policial (DP), no JardinsReprodução / Google Street View

Publicado 16/07/2026 09:40

Um homem esfaqueou e matou o próprio pai na Liberdade, região central de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (15). Após cometer o crime, ele ligou para a Polícia Militar, informou o ocorrido e se entregou. Em depoimento, o filho afirmou que agiu em legítima defesa.

Por volta das 5h da manhã, a PM recebeu um chamado para apurar uma briga entre pai e filho. No local, os militares encontraram o homem pedindo socorro para a vítima, que estava deitada no sofá e foi levada ao hospital. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Apenas os dois estavam no imóvel no momento do crime.

Segundo a corporação, o preso disse que agiu em legítima defesa por ameaças que havia sofrido anteriormente. Ele não soube dizer quantos golpes desferiu contra o pai.

O caso foi registrado no 78° Distrito Policial (DP), no Jardins.