Piloto incendiou avião depois de pouso forçadoReprodução / TV Anhanguera
Piloto de avião com cocaína faz pouso forçado e é preso em Goiás
Homem tentou esconder droga em mata após aterrissagem em fazenda
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Aviso de perigo potencial prevê ventos de até 60 km/h, falta de energia e danos pontuais em estruturas
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