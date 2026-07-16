Moraes ocupará o cargo de Edson Fachin Valter Campanato / Agência Brasil
Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira
Cargo será ocupado até o final do recesso do Judiciário
Moraes assume presidência temporária do STF a partir desta sexta-feira
Cargo será ocupado até o final do recesso do Judiciário
Entenda projeto que reduz em 37% proteção de floresta na Amazônia
Texto aprovado no Senado transforma parte do espaço em Área de Proteção Ambiental, que permite atividades como pecuária e mineração
Piloto de avião com cocaína faz pouso forçado e é preso em Goiás
Homem tentou esconder droga em mata após aterrissagem em fazenda
Inmet emite alerta de vendaval para 821 municípios de sete Estados
Aviso de perigo potencial prevê ventos de até 60 km/h, falta de energia e danos pontuais em estruturas
Genial/Quaest: 51% culpam Flávio Bolsonaro por tarifaço dos EUA
Pesquisa mostra que maioria dos entrevistados concorda com a versão de Lula de que senador teria contribuído para a imposição das tarifas
Morre ex-integrante da banda Raça Negra
Artista enfrentou problemas de saúde nos últimos meses