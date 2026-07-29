Cláudia Félix era 'prima irmã' da cantora Mara Maravilha - Reprodução / Redes sociais

Cláudia Félix era 'prima irmã' da cantora Mara MaravilhaReprodução / Redes sociais

Publicado 29/07/2026 12:37

A advogada Cláudia Félix de Oliveira, de 51 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na cidade de Itororó, no sudoeste da Bahia. A mulher era prima da cantora e apresentadora Mara Maravilha

O crime aconteceu na manhã do último sábado (25), no bairro Centro. Em nota, a Polícia Militar disse que agentes da corporação encontraram, no interior da residência, a mulher caída com ferimentos de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, três homens armados invadiram a residência e dispararam contra a advogada.

A morte teria sido motivada pela cobrança de dívidas de um parente de Cláudia. Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (28) pelo programa "Cidade Alerta", da TV Record, a família chegou a vender dois veículos para quitar o débito, mas o valor exigido seguiria aumentando, o que teria motivado uma queixa por extorsão. Em determinado momento, a advogada teria se tornado o alvo das ameaças dos criminosos.

Procurada por O DIA, a assessoria de imprensa de Mara Maravilha afirmou que Cláudia era uma "prima irmã" da artista, e disse que a cantora "clama por justiça".

"Obedecendo as orientações jurídicas apenas nos contemos em deixar claro que nos empenharemos para um desenrolar minucioso e com responsabilidade iremos comunicar todas as informações legais e prudentes. A (OAB) Ordem dos Advogados do Brasil, a Bahia e a própria Mara Maravilha clamam por justiça por Cláudia Félix", diz a mensagem enviada por WhatsApp nesta quarta-feira (29).

Em nota conjunta, a OAB Bahia e OAB Subseção Itapetinga lamentaram a morte da advogada e alegaram que acompanham a apuração do crime.

"A OAB Bahia e OAB Subseção Itapetinga manifestam profundo pesar e indignação pela morte da advogada Claudia Felix de Oliveira, brutalmente assassinada no início da manhã deste sábado (25), no município de Itororó, localizado no sudoeste da Bahia, na microrregião de Itapetinga. O caso já está sendo acompanhado pela Procuradoria Jurídica e de Prerrogativas da OAB-BA para as devidas providências."

"A presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, solicitará à Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) apuração profunda e rápida do crime e designará um representante para acompanhar as investigações. A presidente da OAB Itapetinga, Suzanne Barros, também está acompanhando o caso desde cedo e dará todo apoio às autoridades na investigação do crime", acrescenta a nota.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci