Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista ao jornal argentino La Nacion na noite desta terça-feira (28)Reprodução / Redes Sociais
Eduardo diz que Milei foi 'educado e suave' em críticas ao Brasil
Falas geraram crise diplomática entre Brasil e Argentina
Eduardo diz que Milei foi 'educado e suave' em críticas ao Brasil
Falas geraram crise diplomática entre Brasil e Argentina
Mais de 50% das mulheres dizem ter sofrido violência de parceiros
Somente 11% dos homens admitem ter cometido agressões
Governo anuncia investimentos para reduzir impactos climáticos
Ações visam enchentes, seca e incêndios florestais no 2º semestre
TCU vê falhas em emendas Pix e dá 120 dias para governo ajustar sistema
Relator do processo, Walton Alencar foi apoiado por unanimidade pelos demais ministros da Corte
Defesa diz que Bolsonaro não autorizou uso de vídeo de IA em convenção
Ex-presidente ressalta que os filhos sempre usaram a imagem dele
Dino intima governo e Congresso sobre punição por desvio em emendas
Ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade defende o aumento da responsabilização dos parlamentares na execução dos repasses