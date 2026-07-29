Determinação do TCU foi feita nesta quarta-feiraDivulgação
TCU vê falhas em emendas Pix e dá 120 dias para governo ajustar sistema
Relator do processo, Walton Alencar foi apoiado por unanimidade pelos demais ministros da Corte
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Dino intima governo e Congresso sobre punição por desvio em emendas
Ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade defende o aumento da responsabilização dos parlamentares na execução dos repasses
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Marina desponta na corrida pelo Senado, mas há empate técnico entre Tebet, Marçal e Derrite para a segunda vaga
Anvisa aprova cinco novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida
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