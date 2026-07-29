Em primeiro turno, Tarcísio registra 41% de intenção de voto, seguido por Haddad, com 26%Agência Brasil
No primeiro turno, Tarcísio registrou 41% de intenção de voto, seguido por Haddad, com 26%. Vera Lúcia, do PSTU, registrou 3% de menções, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP), 1% cada. Os indecisos são 13%, e 15% pretendem votar branco ou nulo ou não votar.
Os dados são da pesquisa estimulada, quando as opções de voto são apresentadas pelo entrevistador. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor declara o voto por conta própria, Tarcísio registrou 17% de menções, e Haddad, 7%. Kim Kataguiri (Missão) foi citado por alguns entrevistados, mas não pontuou no dado compilado. São 74% os que se dizem indecisos na pesquisa espontânea.
Em um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador venceria o petista por 48% a 32% dos votos, com 11% de votos brancos e nulos e 9% de indecisos. Os índices oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais desde a última rodada da pesquisa, divulgada em abril, apontando para um cenário estável. Há três meses, Tarcísio registrou 49% de preferência contra 32% de Haddad em um possível segundo turno.
O PT oficializou a candidatura de Haddad na última sexta-feira, 24, enquanto Tarcísio confirmará a campanha pela reeleição neste domingo, 2.
São 49% os que associam Haddad como o "candidato do Lula" em São Paulo, enquanto 44% avaliam Tarcísio como o nome ligado "ao ex-presidente Jair Bolsonaro". Para 53% dos entrevistados, a escolha do voto para governador é definitiva, enquanto 45% podem mudar de ideia e 2% não responderam.
Senado
A Genial/Quaest fez 1.650 entrevistas a domicílio com eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-04846/2026.
Aprovação e avaliação do governo Tarcísio
São 55% os que avaliam que Tarcísio merece ser reeleito, enquanto 38% dizem que não e 7% não responderam.
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