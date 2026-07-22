Foi votada nesta quarta uma auditoria sobre a política de universalização dos serviços postais no BrasilFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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