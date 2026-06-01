Correios tiveram um aumento das perdas de 82,3% no primeiro trimestreJoédson Alves/Agência Brasil
O resultado negativo ocorre após os Correios acumularem prejuízo recorde de R$ 8,5 bilhões em 2025, o pior desempenho da história da companhia.
Números
Prejuízo no mesmo período de 2025: R$ 1,72 bilhão;
Aumento das perdas: 82,3%;
Prejuízo acumulado em 2025: R$ 8,5 bilhões;
Receita bruta: R$ 4,04 bilhões, queda de 2,2% em relação ao 1º trimestre de 2025;
Despesas financeiras: R$ 985 milhões, alta de 248%;
Provisão para ações judiciais: R$ 1,06 bilhão;
Patrimônio líquido negativo: R$ 16,2 bilhões.
Justificativas
O principal impacto extraordinário veio do reconhecimento de uma provisão de R$ 1,06 bilhão relacionada a ações trabalhistas. Na prática, trata-se de uma reserva contábil criada para cobrir possíveis perdas em processos que ainda estão em tramitação na Justiça.
A reclassificação desses passivos já vinha sendo defendida por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU).
Com a atualização, o valor total reservado para contingências judiciais subiu de R$ 3,6 bilhões no fim de 2025 para R$ 4,66 bilhões em março deste ano.
A receita dos Correios continuou em queda nos primeiros meses do ano.
Desempenho
Postagens internacionais: R$ 156 milhões (-60,3%);
Mensagens (cartas e documentos): R$ 1,2 bilhão (11,4%);
Outras receitas: R$ 465 milhões (48%).
A redução das receitas ocorre em meio ao avanço da concorrência no setor de logística e à queda da demanda por serviços postais tradicionais.
Apesar do resultado negativo, a empresa conseguiu reduzir parte dos custos operacionais em relação ao primeiro trimestre de 2025.
Custos de produtos e serviços: de R$ 4,01 bilhões para R$ 3,7 bilhões (-7,6%);
Despesas com pessoal: de R$ 2,8 bilhões para R$ 2,7 bilhões (-4,1%).
Segundo os Correios, o Programa de Demissão Voluntária (PDV), implantado em 2024, contribuiu para a diminuição dos gastos com pessoal.
Dívidas
O valor saltou de R$ 283 milhões no primeiro trimestre de 2025 para R$ 985 milhões no mesmo período deste ano.
O aumento está relacionado aos financiamentos contratados pela estatal para reforçar o caixa e sustentar o plano de recuperação financeira.
Outro indicador que apresentou forte crescimento foi o das indenizações pagas a clientes por atraso na entrega de encomendas.
Indenizações por atraso:
Março de 2025: R$ 2 milhões;
Março de 2026: R$ 30,5 milhões.
Reestruturação
As medidas incluem:
redução de despesas administrativas;
revisão de contratos;
venda de imóveis sem uso operacional;
modernização tecnológica;
ajustes logísticos;
busca por novas fontes de receita.
Em 2025, a estatal também contratou um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União para regularizar passivos e financiar parte da reorganização financeira.
Situação da estatal
Diferentemente do lucro líquido, o lucro bruto exclui impostos e despesas fixas, como aluguel, material de escritório, publicidade e salários administrativos.
A meta da companhia é concluir o processo de reestruturação e voltar a apresentar resultados positivos a partir de 2027. Até lá, o desafio será reduzir o ritmo de crescimento das perdas e recuperar receitas em um mercado cada vez mais competitivo.
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