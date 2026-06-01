Durigan disse que governo vem fornecendo as informações necessárias para evitar novas tarifas dos EUAValter Campanato/Agência Brasil
Governo tem preocupação com eventuais novas tarifas dos EUA, afirma ministro da Fazenda
Dario Durigan destacou que a prioridade do Planalto é proteger empresários brasileiros que têm relação com os Estados Unidos
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