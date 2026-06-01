Varejo de vestuário e acessórios deve faturar R$ 803,7 milhõesFoto: Divulgação
Copa deve movimentar no varejo brasileiro R$ 4,32 bi, diz CNC
Hipermercados e supermercados vão concentrar quase 70% das vendas, totalizando R$ 3,97 bilhões
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Órgão assume cobrança de débitos do FGTS inscritos na dívida ativa da União
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